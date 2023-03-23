Общество 23 марта 2023, 12:35 Дерматолог Ноэль Шербер объяснила, почему нельзя спать с мокрыми волосами

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Помыть голову поздно вечером и лечь спать с мокрыми волосами — плохая идея, потому что это может привести к шелушению и зуду. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Allure.

По словам врачей-дерматологов Ноэль Шербер и Дженнифер Линдер, лучше всего бактерии размножаются в теплой влажной среде. Именно такой, какая и создается в мокрых волосах. Если лечь спать сразу после мытья головы, бактерии могут накопиться на коже, вызвать зуд и шелушение.

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Также они проникают на наволочку. В результате мокрые волосы могут привести и к появлению прыщей на лице. Чтобы этого избежать, нужно менять наволочки не реже раза в неделю и не ложиться спать с только что вымытой головой.

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