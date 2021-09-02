Дерматолог Махнева рассказала, как можно сделать крем с маточным молочком у себя дома

Маточное молочко широко используется для производства косметических средств. Но такой крем можно сделать самостоятельно и в домашних условиях, рассказала «360» главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Минздрава Московской области Наталья Махнева.

«Маточное молочко — это один из продуктов пчеловодства, мощнейшее биологическое вещество, которое активно влияет на разные структуры и системы организма, в том числе и на кожный покров», — пояснила специалист.

Такое молочко обладает свойством регенерации, омолаживает кожу и повышает упругость кожного покрова. В продукции масштабного производства оно используется в небольших дозах, но при определенных условиях, чтобы сэкономить на дорогостоящих кремах, его можно использовать для создания средств для ухода у себя дома.

«Для этого нужно иметь хорошего знакомого пчеловода, который будет правильно доставать это маточное молочко, поскольку это дорогостоящий продукт. Он вырабатывается в малых количествах. И хранить затем, конечно, нужно в замороженном виде», — рассказала Махнева.

Она обратила внимание, что во внешней среде это активное вещество достаточно легко теряет свои функции, поэтому лучше всего его использовать непосредственно перед применением.

«То есть можно взять то количество молочка, которое нужно на данный момент. Только ни в коем случае не надо делать это пальцами», — отметила дерматолог.

В любой питательный крем будет достаточно добавить примерно три грамма молочка и потом нанести его на кожу лица. Хранить такое самодельное средство нужно в холодильнике. Срок годности у него будет не более шести месяцев.

При этом важно учитывать и аллергические реакции, подчеркнула она. То есть если у человека есть аллергия на мед, такой крем он навряд ли сможет использовать.

Махнева напомнила, что, конечно, нельзя забывать о том, что для здорового состояние кожи недостаточно просто применять разные средства для ее питания и увлажнения, нужно следить и за состоянием всего организма. Для этого маточное молочко можно принимать в капсулах как биологически активную добавку. Но делать это нужно опять же с учетом особенностей своего организма и аллергоанамнеза.

«Таким образом, оно будет положительно влиять и на состояние внутренних органов. Это не лекарственный препарат, а БАД, которая помогает нам восполнить нехватку тех или иных микроэлементов», — заключила врач.