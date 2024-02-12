Общество 12 февраля 2024, 16:27 Дерматолог Юдина: частое проветривание и питьевой режим помогут сохранить красоту кожи зимой

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Перепады температур и работа отопительных приборов в зимний период оказывают негативное влияние на состояние кожи. Как сохранить ее красоту в холодное время года, рассказала дерматолог-косметолог Надежда Юдина в беседе с Life.

Эксперт напомнила, что сухой воздух забирает влагу со всех поверхностей, в том числе с кожного покрова. Поэтому важно не забывать про частое проветривание помещения. Кроме того, в комнате нужно установить увлажнитель воздуха, отметила врач.

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Она также посоветовала соблюдать питьевой режим и отказаться от употребления алкоголя.