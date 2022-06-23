Дерматолог Галлямова развеяла миф об опасности гемангиом

Иногда на коже появляются гемангиомы — пятна красного цвета, похожие на родинки. Многие считают, что они опасны, но на самом деле это не так, рассказала NEWS.ru врач-дерматолог Юлия Галлямова.

Гемангиомы — расширенные сосуды, которые напоминают кровеносные тела. Опасности в них нет, и удалять их стоит только в том случае, если они не нравятся вам визуально.

«Они не опасны, они ни о чем не говорят, хотя есть предположения, что это говорит о метаболическом синдроме, гипертензии внутри печени, якобы нарушения со стороны печени, но научно это не доказано. Поэтому в доказательной медицине они не представляют никакой опасности, кроме эстетического дефекта, что в принципе легко исправить, просто их удалив на коже, если кого-то они раздражают», — сказала Галлямова.