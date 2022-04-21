Дерматолог Галлямова развеяла миф о вреде шампуня с лауреатсульфатом натрия

Шампуни, имеющие в своем составе лауреатсульфат натрия, не являются опасными. Напротив, они полезны людям с жирной кожей головы. Об этом сайту NEWS.ru рассказала доктор медицинских наук, профессор Юлия Галлямова.

По словам эксперта, эко-шампуни растительного происхождения имеют слабые детергенты, в то время как лауреатсульфат является сильным детергентом.

«Выделение кожного сала на волосистой части головы у всех людей разное, как и его состав. Детергенты, которые расщепляют жир, по активности разные. Соответственно, эко-шампуни, которые заявляют о себе, что растительного происхождения, это шампуни со слабыми детергентами, а лауреатсульфат является сильным детергентом. Если вы предложите эко-шампуни использовать человеку, у которого достаточно жирная кожа или себорея, он вам скажет, что этим шампунем не промывает голову, появилась перхоть. Лауреатсульфат полезен лицам, у кого очень жирная кожа и плотное кожное сало», — объяснила дерматолог.

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