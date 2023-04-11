Общество 11 апреля 2023, 17:20 Дерматолог Галлямова посоветовала мужчинам ухаживать за кожей с помощью специальной косметики

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Мужская кожа более плотная и увлажненная в сравнении с женской благодаря тестостерону и андрогенам, но и она требует специального ухода. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

По ее словам, несмотря на ряд преимуществ, мужчины чаще подвергаются воздействию негативных факторов. В частности, их кожа страдает от чрезмерного пребывания на солнце и вредных привычек.

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«Поэтому разработана специальная косметика для мужчин с учетом и фотозащиты, и увлажнения, и большего салообразования, чем у женщин», — рассказала Юлия Галлямова.

Она подчеркнула, что использование специальной косметики позволит сохранить здоровье и молодость кожи.

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