Общество 06 сентября 2023, 19:35 Дерматолог Галлямова: бритье налысо не поможет улучшить качество волос

Читать 360tv в

Бритье налысо не поможет улучшить качество волос. Об этом изданию Pravda.Ru сообщила врач-дерматолог Юлия Галлямова.

Как объяснила медик, изменить количество волосяных фолликул, то есть густоту волос, невозможно, поскольку они закладываются уже на пятой неделе внутриутробного развития.

Реклама

Взрослому человеку бриться налысо, чтобы улучшить качество и густоту, просто бесполезно, добавила медик.