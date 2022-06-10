Дерматолог Егорова рассказала о последствиях использования просроченной косметики

Косметика, у которой истек срок годности, может вызывать высыпания на коже, а также давать различные аллергические реакции. Об этом сайту NEWS.ru рассказала врач-дерматолог Татьяна Егорова.

При этом специалист добавила, что никаких серьезных последствий для кожи не будет, а длительный курс лечения в результате нанесения такой косметики на лицо или тело тем более не потребуется.

«Очень страшных последствий нет. От нанесения на тело сильно ничего не будет. Просроченная косметика не превращается в яд или какое-то убийственное средство. Кремы чаще всего обсеменяются, то есть сыпь может возникнуть», — сказала специалист.

Самый главный минус просроченной косметики состоит в том, что ее ингредиенты перестанут действовать, то есть кожа не будет увлажняться или питаться, а все экстракты в составе потеряют свою прежнюю активность, заключила Егорова.