Общество 20 ноября 2023, 15:58 Дерматолог Егорова посоветовала выбирать бальзам для губ с медом и пчелиным воском

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Бальзамы для губ пользуются особой популярностью с наступлением ветреной и холодной погоды. Как выбрать действенное средство с увлажняющим и защитным эффектом, рассказала дерматолог Татьяна Егорова в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, в составе хорошей гигиенической помады содержатся пчелиный воск и церамиды. Пользу принесут и такие компоненты, как мед, зеленый чай, кокосовое масло, гель из листьев алоэ вера.

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Бальзамов с красителями следует избегать, отметила врач. Они способны вызвать раздражение и снизить барьерную функцию. Дополнительную сухость губам принесут салициловая кислота, ментол и фенолы, объяснила эксперт.