Общество 22 мая 2023, 13:36 Дерматолог Дмитриевская посоветовала принимать ванну дважды в неделю

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Человек должен каждый день принимать душ, а ванну — не реже двух раз в неделю. Таким мнением с РИАМО поделилась дерматолог-онколог АО «Медицина» Наталья Дмитриевская.

По ее словам, особенно нужно следить за гигиеной тем, кто на работе контактирует с потенциально опасными элементами. Речь может идти о мусоре, животных, почве, растениях, сыром мясе и другом. С этим поможет душ. Также стоит принимать ванну, лучше будет, если использовать при купании различные увлажняющие средства, чтобы не пересушить кожу.

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«Можно использовать гель, соль для ванны или мыло. Связано это с тем, что ежедневное принятие ванны с использованием моющих средств для тела снижает защитные функции кожи, тем самым может привести к ее раздражению или сухости, чувству дискомфорта», — отметила Наталья Дмитриевская.

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