Общество 24 мая 2023, 10:21 Дерматолог Дмитриевская напомнила, что руки обязательно нужно мыть с мылом

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Мытье рук несколько раз в день — это необходимая гигиеническая процедура для поддержания здоровья, причем ее обязательно нужно проводить с мылом. Об этом РИАМО рассказала врач дерматолог-онколог АО «Медицина» Наталья Дмитриевская.

По ее словам, если мыть руки с мылом, это поможет избежать, в том числе, ОРВИ. Причем делать это нужно не только после посещения туалета или общественных мест. Как добавил «Петербургский дневник», любой контакт с сырыми мясными продуктами, рыбой овощами или грибами — это повод помыть руки.

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«Регулярное, несколько раз в день, мытье рук с мылом препятствует распространению опасных возбудителей заболеваний, бактерий и вирусов. Исследования доказали, что обычное мытье рук с мылом позволяет примерно на 30% снизить риск развития кишечных заболеваний», — отметила Наталья Дмитриевская.

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