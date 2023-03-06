Общество 06 марта 2023, 16:41 Дерматокосметолог Татьяна Малышева рассказала, как сохранить молодость кожи рук freepik

Читать 360tv в

Именно состояние кожи рук выдает настоящий возраст женщины, поэтому так важно правильно ухаживать за ней. Об этом Life рассказала дерматокосметолог Татьяна Малышева.

По словам Малышевой, кожа рук истончается со временем. На это влияет ряд факторов. Среди них — окружающая среда, возрастные изменения и анатомические особенности.

Реклама

«Часто кожа получает микротравмы из-за воздействия повреждающих факторов химической и физической природы, что меняет ее структуру, как верхних слоев, в результате чего меняется естественный защитный липидный слой, так и более глубинный», — сказала Татьяна Малышева.

Реклама

Он подчеркнула, что руки требуют постоянного ухода, как и лицо. А это значит им нужен и пилинг, и питание, и увлажнение. Врач добавила, что крема для рук много не бывает. В идеале нужно наносить его после каждого мытья. Следует выбирать средство легкой текстуры, которое быстро впитывается.

Кроме того, дерматокосметолог посоветовала делать для рук парафиновые ванночки. Также не стоит забывать и о солнцезащитном креме летом.

Авторы: