Дерипаска удалил пост, в котором обвинил Росстат в «жонглировании цифрами»

Миллиардер Олег Дерипаска удалил из своего Telegram-канала публикацию, в которой обвинил Росстат в «жонглировании цифрами» о количестве бедных в России. На ее месте появилась другая.

«Росстат утверждает, что бедность в России в прошлом году упала до минимума с 2014-го. <…> Но без кардинальной коррекции кредитно-денежной политики и создания условий для проектного финансирования страна не сможет сделать следующий шаг в борьбе с бедностью», — говорится в новой публикации.

Он также рассказал о масштабных программах поддержки малого бизнеса и населения в период пандемии, отметил заботу президента Владимира Путина о малообеспеченных россиянах и пенсионерах. Миллиардер также призвал сделать ипотеку более доступной. По его словам, в Сибири ставка должна быть 4%.

Ранее Дерипаска заявил, что в стране около 80 миллионов человек — 54,71% — имеют доход ниже прожиточного минимума. Так он прокомментировал данные Росстата о 17,8 миллиона жителей РФ, находящихся за чертой бедности. Он добавил, что ведомство виртуозно жонглирует цифрами и манипулирует статистикой.

Недавно предприниматель увидел угрозу госпереворота в Китае со стороны китайского угольного бизнеса, который активно сопротивляется попыткам властей ограничить вредные выбросы, уточнила «Газета.ru».