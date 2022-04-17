Дерипаска призвал провести новую пенсионную реформу в России

Россия нуждается в проведении новой пенсионной реформы. Необходимо наполнить активы пенсионной системы, чтобы появился источник платежей для людей старше 45 лет. С таким предложением выступил бизнесмен Олег Дерипаска.

«Нужно наполнить активы пенсионной системы так, чтобы для людей старше 45 лет был источник пенсионных платежей, не зависящий от федерального бюджета», — сказал предприниматель в интервью изданию «Эксперт».

По его словам, необходимо провести реструктуризацию государственных компаний. Собственником получившейся организации должен стать Пенсионный фонд.

«Соответственно, должно быть профессиональное управление этими бумагами для получения дохода, чтобы мы не загоняли доходы в бюджет, потом бюджет делал дотацию этому Пенсионному фонду, трансферт и мы платили», — пояснил Дерипаска.

Он подчеркнул, что работу стоит провести сейчас, потому что иначе власти никогда не решатся на такой шаг. По словам бизнесмена, людям младше 45 лет нужно сказать, чтобы они зарабатывали сами, но предоставить накопительную систему и схему. При этом он отметил, что необходимы и пассивы, но они должны быть разумными.