Дерипаска призвал мир сократить уровень потребления и отходов

Миллиардер Олег Дерипаска, основатель компании «Базовый элемент» заявил, что миру необходимо уменьшить уровень потребления. Он подчеркнул, что это — путь к равновесию.

Об этом Дерипаска заявил во время Столыпинского форума в Москве. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Безусловно, нужно будет менять схему потребления, мы не можем столько потреблять, столько выбрасывать — нужно от чего-то отказываться. Об этом тоже никто не говорит. Все говорят о наращивании доходов, о стимулировании потребления. Но нужно от многих вещей отказываться — это единственный путь достижения равновесия», — подчеркнул он .

Бизнесмен также добавил, что миру нужно двигаться в сторону скорой реализации новой энергетической стратегии. При этом во главе должны стать атомная энергетика и умеренное потребление.

Ранее Дерипаска спрогнозировал, что мир ждет еще как минимум две серьезных волны пандемии коронавируса. Он уверен, что это произойдет из-за открытых границ между странами, а также из-за их отказа от жестких ограничительных мер после появления вакцины.