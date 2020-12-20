Дерипаска предсказал возвращение к «нормальной жизни» не раньше 2023 года

Мир вряд ли вернется к привычной жизни раньше весны 2023 года, считает российский миллиардер Олег Дерипаска. Так он отреагировал на фильм Наили Аскер-заде «Опасный вирус».

В фильме глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляет, что пандемия может прекратиться к весне 2021 года. Эти же сроки называет пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Столичный мэр Сергей Собянин считает, что наиболее острый период распространения инфекции продлится несколько месяцев.

При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко и представительница ВОЗ Мелита Вуйнович выразили мнение, что коронавирус будет циркулировать еще долго, однако с приходом вакцин пандемия сойдет на нет.

«Сильно сомневаюсь, что мы сможем вернуться к нормальной жизни ранее мая 2023 года. Слишком много сложных этапов нужно пройти до этого», — написал Дерипаска в Telegram.

По его словам, до этого времени потребуется вакцинировать 25% наиболее активного населения, ввести медицинские паспорта для подтверждения иммунного статуса, а также качественные онлайн-сервисы, включая образовательные.

Также бизнесмен считает, что некоторые регионы будут неизбежно закрываться на карантин.