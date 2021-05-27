Дерипаска ответил на слухи о выдвижении в бизнес-омбудсмены

Основатель компании En+ Олег Дерипаска опроверг информацию о том, что он может стать новым бизнес-омбудсменом России. Полномочия нынешнего уполномоченного Владимира Титова истекают в 2022 году, однако газета «Ведомости» сообщила, что он может покинуть этот пост досрочно.

Представитель Дерипаски заявил РБК, что бизнесмен считает бредом такие сообщения.

«Полный бред, у меня нет таких амбиций», — процитировал слова миллиардера его представитель.

О досрочном уходе Титова «Ведомостям» сообщили три источника, знакомых с ситуацией. По их словам, еще одним кандидатом на эту должность является бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева.

Титов, по данным газеты, планирует сосредочить силы на подготовке к выборам в Госдуму в сентябре этого года. В избирательной кампании будут участвовать кандидаты от «Партии роста», которую возглавляет Титов. В аппарате уполномоченного заявили, что не комментируют слухи. Сам омбудсмен на сообщения о своем досрочном уходе никак не отреагировал.