Дерипаска отреагировал на данные Росстата о гражданах с низким доходом

Предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале заявил, что в нашей стране около 80 миллионов человек (54,71%) имеют доход ниже прожиточного минимума. Он рассказал об этом, комментируя данные Росстата о 17,8 миллиона жителей РФ, находящихся за чертой бедности, сообщил сайт URA.ru.

«На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 миллионов. Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие „бравые“ отчеты о „победах“ над бедностью», — уточнил Дерипаска.

Бизнесмен предложил предоставить людям из регионов доступную ипотеку. В свою очередь кандидат экономических наук Михаил Беляев раскритиковал слова предпринимателя. По его мнению, при 80 миллионах людей за чертой бедности в магазинах не продалась бы ни одна пачка гречки.