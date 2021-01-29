Дерипаска назвал сокращение населения «печальным итогом» работы ЦБ РФ

Росстат ранее обнародовал доклад, из которого следует, что население в России за 2020 год сократилась более чем на 500 тысяч человек. Это стало максимальным показателем по снижению численности населения РФ за последние 15 лет.

«…Печальный итог работы нашего ЦБ», — заявил Дерипаска.

Предприниматель ранее в декабре заявил, что на фоне недоступных условий по кредитам банковский регулятор сохранял завышенный курс рубля, а когда отпустил его, произошел резкий рост процентных ставок. Дерипаска заявлял, что политика Центробанка в отношении агропредприятий таким образом сделала внутренний рынок зависимым от внешних факторов. В марте бизнесмен обвинял регулятор, что он недооценивает возможные последствия от пандемии коронавируса и обвала нефтяных цен.

Дерипаска ранее предрек, что мир сможет вернуться к «нормальной жизни» не раньше 2023 года.