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    29 января 2021, 12:06

    Дерипаска назвал сокращение населения «печальным итогом» работы ЦБ РФ

    Александр Блинов

    Российский предприниматель Олег Дерипаска возложил на Центробанк РФ ответственность за сокращение населения страны. Бизнесмен написал об этом на своей странице в Telegram.
    Дерипаска назвал сокращение населения «печальным итогом» работы ЦБ РФ

    Росстат ранее обнародовал доклад, из которого следует, что население в России за 2020 год сократилась более чем на 500 тысяч человек. Это стало максимальным показателем по снижению численности населения РФ за последние 15 лет.

    «…Печальный итог работы нашего ЦБ», — заявил Дерипаска.

    Предприниматель ранее в декабре заявил, что на фоне недоступных условий по кредитам банковский регулятор сохранял завышенный курс рубля, а когда отпустил его, произошел резкий рост процентных ставок. Дерипаска заявлял, что политика Центробанка в отношении агропредприятий таким образом сделала внутренний рынок зависимым от внешних факторов. В марте бизнесмен обвинял регулятор, что он недооценивает возможные последствия от пандемии коронавируса и обвала нефтяных цен.

    Дерипаска ранее предрек, что мир сможет вернуться к «нормальной жизни» не раньше 2023 года.