Дерипаска назвал преимущество жителей Кубани перед москвичами

В Москве у людей нет возможности есть произведенные на Кубани продукты. Южному региону, по словам миллиардера Олега Дерипаски, не страшны американские санкции или повышение ставок ЦБ РФ.

Дерипаска в своем Telegram-канале пожалел многомиллионное население столицы, поскольку Москва лишена даров края.

«Урожаю на Кубани не страшны ни американские санкции, ни повышение ставок ЦБ РФ. Жаль, что миллионы россиян, набившихся в Москву, этого лишены», — заявил миллиардер.

Свою точку зрения он проиллюстрировал яркими снимками спелой вишни, клубники и коровьего вымени.

В конце апреля Дерипаска призывал Банк России как можно быстрее внедрить в оборот цифровой рубль. По мнению миллиардера, особенно оперативно необходимо действовать в сфере обеспечения экспортно-импортных расчетов.