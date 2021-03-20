Дерипаска назвал повышение ключевой ставки атакой на доходы россиян

Повышение ЦБ ключевой ставки — это атака на прибыль российских компаний и доходы людей. Об этом заявил бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

«Решение ЦБ о повышении ставки — это атака на доходы граждан и прибыль компаний. <…> Граждане уже не верят „завтракам“, а правительство ничего добиться не сможет, пока не поменяется денежно-кредитная политика Банка России», — написал предприниматель.

Дерипаска добавил, что западные партнеры не преминут воспользоваться ситуацией и еще больше подлить масла «в огонь социального недовольства». По его словам, побороть инфляцию, которую провоцирует изменение цен на международном сырьевом рынке, можно «только увеличением предложения российских товаров и услуг, продовольствием отечественной переработки».

Бизнесмен подчеркнул, что в стране нужно развивать внутренний туризм, снижать цены на билеты, реструктурировать основные монополии и создавать конкуренцию для снижения цен на электричество, тепло, связь и другие коммунальные услуги. Для этого, считает Дерипаска, нужны инвестиции, но вкладывать деньги в нерентабельные предприятия никто не будет.

«Какой-то театр абсурда», — подытожил предприниматель.

Накануне регулятор повысил ключевую ставку на 25 базовых пунктов — до 4,5% годовых. В ЦБ объяснили, что это было нужно из-за резкого роста потребительских цен в начале 2021 года.