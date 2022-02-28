Деревянный особняк американца Ропса на Петровском острове в Петербурге отреставрируют

Деревянный особняк сына американца Уильяма Ропса Эрнест, который находится на Петровском острове и был построен в 19-20 веках, приведут в порядок. Сейчас здание пребывает в аварийном состоянии, написал «Петербургский дневник».

По словам краеведа и экскурсовода Оксаны Андреевой, эта местность в биографии Северной столицы занимает особую главу, которая имеет самое прямое отношение к истории отечественной промышленности.

Хозяин особняка — американец Уильям Ропс — за смешные деньги арендовал «дикую» Петровскую косу. Там он построил не только дом для своей семьи, но и нефтеперегонный завод для производства керосина.

«Это довольно любопытный вариант сдержанного и уютного „деревянного“ модерна. Таких экземпляров в Петербурге больше не осталось», — рассказала про особняк Андреева.

После революции в России Эрнест Ропс уехал в Америку, а особняк заняла рыбацкая артель. В 30-е годы здесь образовался яхт-клуб профсоюзов, и в доме Ропса поселилась его администрация. В 2015 году особняк передали в управление Школе высшего спортивного мастерства по водным видам спорта им. Ю. С. Тюкалова.

Здание хотят отреставрировать в соответствии с былым историческим обликом. Внутри предусмотрено размещение конференц-зала, кают-компании, библиотеки и современных кабинетов для занятий.