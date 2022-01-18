Деревянные многоэтажки начнут строить в России

Первые деревянные многоэтажки могут построить в России уже в этом году. Пилотный проект решили запустить в Вологодской области. Об этом сообщил председатель Ассоциации деревянного домостроения (АДД) Дмитрий Руденко.

По словам Руденко, сейчас специалисты согласовывают строительство двух домов в городе Сокол. Если проведение работ одобрят, то в области уже до конца года могут появиться четырехэтажные здания из дерева. Ранее предлагалось построить деревянный дом с апартаментами в Москве, но пока эту инициативу отложили, уточнила «Российская газета».

«Многие считают, что жить в деревянном доме опасно из-за риска пожаров. Но с научной точки зрения все не так страшно. Температура начала обугливания — 270 градусов Цельсия, то есть от искры деревянная конструкция точно не вспыхнет», — пояснил старший специалист научно-технического направления АДД Владимир Стоянов.

Он добавил, что во время пожара древесина не теряет свою прочность. Конструкция обугливается, но внутри продолжает быть прочной. При этом металл при пожаре теряет крепкость. Как отметил Руденко, запросы на строительство деревянных домов уже приходили с Сахалина, а также из Красноярского края, Мурманской и Иркутской областей.