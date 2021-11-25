Бизнес попросил ограничить вывоз деревянного сырья из России

Бизнес попросил ввести ограничения на вывоз деревянного сырья из России. Таким образом участники рынка хотят сдержать цены на строительные материалы.

За время пандемии образовалась разница курсов валют, которая привела к спросу на российские стройматериалы. Об этом «Известиям» рассказал член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков.

Рост спроса обернулся дефицитом и подорожанием. Чтобы сдержать увеличение цен, Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) попросила ограничить вывоз деревянного сырья из страны.

«Эта мера позволит сдержать рост цен на внутреннем рынке, так как дефицит всегда стимулирует рост цен. Если мы снизим дефицит кряжа и шпона на внутреннем рынке, то таким образом будут сдержаны цены и на фанеру», — пояснил гендиректор АМДПР Тимур Иртуганов.

За год березовый шпон и кряж подорожали в 2,5 раза, а их экспорт взлетел на 200%. Из этих материалов изготавливают фанеру. Цены на дерево стали выше на 25-30% по сравнению с январем. В ближайшее время АМДПР направит свое обращение в правительство.