Деревянная баня появилась на крыше многоэтажки в Кемерове

В Кемерове на крыше многоэтажного дома появилась деревянная баня. Местные жители полагают, что постройка принадлежит депутату городского совета. Прокуратура уже организовала проверку и информацию о депутате пока не подтвердила.

Прокурор Ленинского района Алексей Неронов сообщил «360», что пока неизвестно, чья это недвижимость. Сначала будет проведена проверка и после уже появится информация о владельце.

«Прокуратурой Ленинского района в ходе ежедневного мониторинга СМИ были выявлены публикации о возведенной на крыше многоквартирного жилого дома (проспект Ленинградский, дом 22) частной бани», — рассказали в ведомстве.

Жители дома слышали, что владельцами бани является супружеская пара -- врач и предприниматель. В управляющей компании жильцам объяснили, что часть крыши выкуплена. Строить баню начали еще шесть лет назад.

Сейчас прокуратура занимается проверкой документов хозяев на законность.