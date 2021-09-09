Депздрав предупредил о высокой вероятности четвертой волны коронавируса в Москве

Вероятность четвертой волны коронавируса в Москве оценивается как очень высокая. Об этом заявил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

Глава столичного департамента рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве на Форуме социальных инноваций регионов.

«Вероятность четвертой волны очень высокая», — процитировало Хрипуна РИА «Новости».

Власти уже знают, при каком уровне заболеваемости нужно перепрофилировать койки для ковидных пациентов, заверил он.

Жители столицы активно участвуют в кампании по вакцинации от коронавируса. В Москве более 4,8 миллиона человек сделали прививку.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что в ближайшее время в столице не планируют вводить новых ограничений из-за коронавируса. Градоначальник отметил, что нужно использовать любые возможности для того, чтобы мегаполис мог полноценно развиваться даже в условиях пандемии.

Вакцинация от коронавируса в Москве стартовала в декабре 2020 года.

В России за прошлые сутки выявили 18 380 новых случаев заражения коронавирусом, из них 1801 — в Москве. Выздоровели 19 639 человек, умерли 794 пациента.