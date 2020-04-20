Депздрав назвал причину смерти москвички у дома

Департамент здравоохранения Москвы назвал причину смерти женщины, которую обнаружили на лавочке возле подъезда. Она скончалась после выписки из больницы, где врачи проверяли ее на коронавирус. Инфекция у пациентки не подтвердилась, ее гибель с ней никак не связана.

Об этом РИА «Новости» рассказали в департаменте здравоохранения столицы. Там пояснили, что причиной смерти москвички стала «острая сердечная недостаточность на фоне кардиомиопатии и выраженных изменений в органах из-за алкоголя».

48-летняя москвичка умерла на лавочке возле одного из домов на северо-востоке столицы. Она приехала из больницы на социальном такси, но возле подъезда почувствовала себя плохо. Некоторые СМИ писали, что соцработники просто бросили ее на лавочке и уехали, однако это не так. Они вызвали скорую помощь, но врачи просто не успели к пациентке. Когда они приехали, через 11 минут после вызова, москвичка уже скончалась.

Ранее в депздраве рассказали, что женщина попала в больницу с подозрением на коронавирус 17 апреля. Она жаловалась на слабость и небольшую температуру — 37–37,5 градусов. Ей сделали анализ на коронавирус, но инфекция не подтвердилась. 18 апреля врачи выписали москвичку домой. По словам представителя депздрава, он была активна и самостоятельно передвигалась.

Сейчас в департаменте здравоохронанеия проходит проверка.