Депздрав начал проверку после смерти москвички на лавочке у подъезда

Московский департамент здравоохранения начал внутреннюю проверку после смерти женщины на лавочке у подъезда. Пока известно, что коронавирус у нее не подтвердился.

Представитель депздрава рассказал ТАСС, что женщина попала в больницу 17 апреля. Она жаловалась на слабость, у нее была небольшая температура — 37-37,5 градусов. У женщины взяли анализ на коронавирус, сделали компьютерную томографию легких.

Поскольку подозрения на коронавирус не подтвердились, 18 апреля женщину выписали.

«Пациентка была активна, самостоятельно передвигалась. Из больницы она уехала на социальном такси. Рядом с домом ее встретили социальные работники, которые оказывают помощь жителям этого района. Они хотели помочь сопроводить женщину до квартиры», — рассказал представитель департамента.

Возле подъезда женщине стало плохо. Социальные работники вызвали скорую помощь, но прибывшие через 11 минут медики констатировали смерть москвички. Теперь в депздраве проводят проверку. Точная причина смерти станет известна после вскрытия.

О проведении проверки также объявили в Росздравнадзоре. Они проверят больницу, в которой оказывалась медицинская помощь пациентке.

Как сообщалось ранее, женщина скончалась у собственного подъезда дома на северо-востоке Москвы. Предварительно установлено, что погибшая умерла от острой сердечной недостаточности.