Депздрав Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Сотрудники Росгвардии приехали в московскую онкологическую больницу № 1 после нажатия «тревожной кнопки». Их визит никак не связан с попыткой главврача Всеволода Галкина якобы вынудить подчиненных уволиться из медучреждения.

Об этом говорится в заявлении Департамента здравоохранения Москвы, опубликованном на сайте ведомства в ответ на сообщения СМИ о произволе, якобы творящемся в онкобольнице. Появление Росгвардии в медицинском учреждении связано с тем, что охранник по просьбе неизвестного лица нажал «тревожную кнопку». Но Всеволода Галкина, который в это время находились в конференц-зале на утреннем совещании, он в известность не поставил.

Как только по окончании встречи главврач увидел сотрудников Росгвардии, он незамедлительно прояснил ситуацию и попросил сотрудников покинуть здание. Сотрудник ЧОПа, нажавший тревожную кнопку, уволен Департамент здравоохранения Москвы.

Ведомство подчеркнуло, что всем сотрудникам гинекологического отделения больницы на время ремонта будут предложены вакансии в других медучреждениях в соответствии с квалификацией.

Комментарий столичного депздрава последовал в ответ на заявление лидера профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой. Она сообщила о рейдерском захвате больницы. По словам Васильевой Росгвадию вызвал ее главврач, который вынуждает врачей увольняться. Речь якобы идет о принудительном уходе около сотни медиков.