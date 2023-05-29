Общество 29 мая 2023, 13:55 Депздрав Москвы: каждый четвертый ребенок в столице появляется на свет при помощи операции

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Главный внештатный специалист по акушерству столичного департамента здравоохранения Антон Оленев в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что каждый четвертый малыш в столице появляется на свет при помощи операции.

При этом медик отметил, что кесарево сечение проводится только при наличии медицинских показаний.

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«В целом этот процент из года в год значимо не меняется, но при этом мы должны быть уверены, что эти операции делаются только по показаниям», — добавил он.

Показания к операции могут быть как со стороны матери, так и со стороны ребенка, резюмировал Оленев.