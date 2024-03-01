Общество 01 марта 2024, 10:11 Депздрав ХМАО пообещал завершение строительства трех медучреждений в 2024 году

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Строительство трех медицинских учреждений завершится в Ханты-Мансийском автономном округе в 2024 году. Еще три объекта введут в эксплуатацию после капитального ремонта. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные депздрава ХМАО.

В указанный период на реализацию программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» планируют выделить более миллиарда рублей. Средства в том числе будут направлены и на улучшение материально-технической базы больниц, а также закупку транспорта.