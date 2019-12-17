Депутаты запретят снюс в Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков внес соответствующий закон. Прокурор области Андрей Назаров поддержал его законопроектом, который предусматривает административную ответственность за продажу и распространение смеси несовершеннолетним. Оба закона примут 24 декабря. Они вступят в законную силу спустя десять дней.

В настоящее время планируют определит необходимость ответственности администраторов сайтов и групп в соцсетях, которые распространяют и пропагандируют употребление снюса.

Ранее пользователям Instаgrаm показалось, что лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров рекламирует снюс. Музыкант ответил на подозрения стихами.