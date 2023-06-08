Общество 08 июня 2023, 18:45 Депутаты Заксобрания Нижегородской области разрешили охоту на чаек для борьбы с птичьим гриппом

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Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области решили внести популяцию озерных чаек в состав охотничьих ресурсов. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Внесение изменений в закон позволит оперативно ликвидировать очаг птичьего гриппа в Шарангском районе. Также разрешение охоты на чаек снизит риски распространения заболевания на крупные птицеводческие предприятия.

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Отмечается, что в мае из-за угрозы распространения гриппа домашнюю птицу изъяли в 11 деревнях Шарангского района.