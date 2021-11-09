Депутаты захотели ужесточить ответственность за недоплату алиментов

Депутаты Госдумы на одном из пленарных заседаний в ближайшее время рассмотрят поправки, которые ужесточат наказание за недоплату алиментов. Это нарушение захотели приравнять к полному отказу платить, сообщила «Парламентская газета».

Поправки могут внести в статью КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Необходимость изменить административную статью по этому вопросу назрела, так как суды трактуют частичную уплату алиментов по-разному, сказано в пояснительной записке к документу. В каких-то случаях состава нарушения просто не находят, так как существующая статья допускает неоднозначное толкование такого поведения алиментщиков.

Изменения, которые обсудят парламентарии, позволят взыскивать долги по алиментам более активно. В качестве доказательства авторы документа приводят статистику Федеральной службы судебных приставов (ФССП). По данным ведомства, после привлечения к административной ответственности около 40% должников отдают деньги.

Ранее пресс-служба столичного главка ФССП России сообщила, что за девять месяцев 2021 года судебные приставы Москвы взыскали с должников по налогам, штрафам и ЖКХ более 100 миллиардов рублей.