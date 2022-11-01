Депутаты выступили с предложением позволить сельским работницам накапливать выходные дни | 360°

Общество 01 ноября 2022, 11:11 Депутаты выступили с предложением позволить сельским работницам накапливать выходные дни

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В Госдуме предложили предоставить право сельским жительницам переносить или накапливать дополнительные выходные. С такой инициативой выступили депутаты Евгений Федоров и Елена Цунаева, написал RT.

В своем письме к главе Минтруда Антону Котякову они отметили, что работающие в селе женщины имеют право на один дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы. При этом выходной нельзя переносить в течение рабочего года.

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Депутаты считают, что при возможности распоряжаться своими выходными сельские работницы могли бы получить необходимое свободное время на решение личных и бытовых проблем.

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