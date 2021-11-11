Депутаты выступили против бесконтрольного трудоустройства мигрантов

Летом правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий позволить иностранцам участвовать в подготовке международных мероприятий в РФ без разрешений на работу и патентов, а также без учета квот на привлечение рабочих из-за рубежа. Комитет ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками вернул законопроект на доработку. Об этом «Парламентской газете» рассказал первый зампредседателя комитета Виктор Водолацкий.

По словам Володацкого, правительство пытается привлекать мигрантов к работам, в которых могли бы участвовать и россияне.

«Международные стройки, соревнования, конференции — в общем, там, где нужны на пару месяцев или лет строители, волонтеры или какие-то специалисты, то предлагается привозить их из-за рубежа», — сказал он.

При этом в некоторых регионах России существует достаточно высокий уровень безработицы. Депутаты предлагают в первую очередь обращать внимание на рабочих из России. Для того, чтобы найти пути решения проблемы, была создана рабочая группа, которую возглавил Володацкий.

«Мы хотим <…> проанализировать структуру рабочих ресурсов в регионах, где высокая безработица, чтобы понять, какие люди там без работы, какие у них специальности, могут ли они принимать участие в организации крупных мероприятий вместо иностранных рабочих», — пояснил он.