Общество 20 декабря 2022, 11:28 Депутаты утвердили штрафы до миллиона рублей за нарушение закона об иноагентах Госдума приняла в третьем чтении закон об уточнении ответственности для иноагентов РИА «Новости»

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На пленарном заседании Госдумы депутаты приняли в третьем чтении закон о штрафах на сумму от двух тысяч до миллиона рублей за нарушение правил для иноагентов. Изменения внесли в Кодекс об административных правонарушениях, рассказали на сайте нижней палаты парламента.

Закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» вступил в силу 1 декабря, и депутаты решили привести КоаП в соответствие с ним. Они приняли закон о штрафах от двух тысяч до миллиона рублей для иноагентов, которые нарушили правила. Например, не указали этот статус, не предоставили нужную информацию в уполномоченный орган или сделали что-то вопреки наложенным на них ограничениям. В Госдуме предупредили, что в случае многократных нарушений административная ответственность сменится уголовной.

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Президент России Владимир Путин подписал единый закон об иноагентах в июле, но действовать он начал спустя пять месяцев. Четыре реестра объединили в один, а его участникам запретили заниматься преподаванием и просвещением несовершеннолетних, инвестировать в некоторые компании и наложили другие ограничения.

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