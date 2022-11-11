Общество 11 ноября 2022, 13:21 Депутаты Татарстана предложили разобраться с жидкими бытовыми отходами

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Депутаты Татарстана подготовили обращение на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с предложением разобраться с жидкими бытовыми отходами. Об этом сообщила «Парламентская газета».

На данный момент в России лишь 65,4% жилищного фонда оборудовано централизованной канализацией, а в сельских населенных пунктах этот показатель составляет всего 18,3%. Там сбор и вывоз отходов осуществляются специализированным транспортом. При этом, по словам депутатов, в законодательстве отсутствует однозначное определение понятия «жидкие бытовые отходы».

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Выброс таких отходов в сточные воды негативно сказывается на экологии и угрожает здоровью граждан, добавили депутаты.

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