Депутаты Татарстана предложили не смягчать приговоры за сбыт наркотиков

Депутаты Госсовета Татарстана предложили внести поправки в статью 228 УК, убрав возможность смягчить наказание за сбыт наркотических веществ. Об этом написала «Парламентская газета».

Минимальное наказание за незаконное производство, сбыт и пересылку наркотических средств и психотропных препаратов составляет от четырех до восьми лет лишения свободы. Суд может смягчить приговор «при наличии исключительных обстоятельств». Например, более мягкий приговор могут вынести многодетным, беременным, инвалидам, несовершеннолетним. Законопроект, подготовленный депутатами Госсовета Татарстана, предлагает не смягчать приговоры даже в этих случаях.