Депутаты снова предложили освободить ветеранов ВОВ от платы за ЖКУ

Депутаты в очередной раз направили на рассмотрение правительства законопроект об освобождении ветеранов Великой Отечественной войны от коммуналки. Его изменили с учетом предыдущих пожеланий кабмина. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на автора закона, главу думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

«Ветеранов становится все меньше и меньше. Мы должны отдать дань их заслугам. <…> Подобный законопроект был внесен в правительство ранее, однако к нему были высказаны замечания. Сейчас мы их устранили», — рассказал изданию депутат.

В документе говорится, что на реализацию этой идеи в 2023 году может уйти 1,15 миллиарда рублей из бюджета. Как пишет газета, в Госдуме готовы поддержать закон. Секретарь ЦК КПРФ, депутат нижней палаты парламента Сергей Обухов также высказал мнение, что государство должно помогать ветеранам, детям войны, инвалидам ВОВ и по максимуму.

Политтехнолог Александр Твердов допусти, что денег на воплощение законопроекта в жизнь может не хватить из-за пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что предложение Нилова правильное и гуманное, однако правительство вряд ли его поддержит, так как деньги нужны на борьбу с SARS-CoV-2.