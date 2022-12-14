Общество 14 декабря 2022, 17:12 Депутаты Санкт-Петербурга утвердили закон об уличных музыкантах

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Закон, устанавливающий правила для уличных музыкантов, приняли депутаты Санкт-Петербурга. Об этом сообщил сайт piter.tv.

С вступлением закона в силу для уличных музыкантов вводятся некоторые ограничения по месту исполнения. Так, композиции нельзя будет исполнять на главных исторических площадях города - Сенатской, Дворцовой и Исаакиевской.

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Отмечается, что уличные музыканты смогут предварительно за месяц забронировать ту или иную площадку.

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