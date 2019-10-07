Депутаты рассмотрят закон о компенсациях членам ЖСК, пострадавшим от недобросовестных застройщиков

«Мы с вами в прошлой сессии предусмотрели направление государственного финансирования на достройку проблемных объектов, в том числе объектов, которые переданы жилищно-строительным кооперативам в ходе процедуры банкротства застройщиков», — обратил внимание один из авторов документа Николай Николаев.

По его словам, процедура с проблемным объектом выглядит следующим образом — Фонд защиты прав участников долевого строительства принимает решение о целесообразности его достройки. Если оно нецелесообразно — выплата компенсаций, если целесообразно — достройка.