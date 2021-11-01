Депутаты прокомментировали предложение сделать скидку на проезд для вакцинированных

Депутаты Госдумы Светлана Бессараб и Владимир Гутенев в разговоре с RТ прокомментировали предложение ввести скидку 50% на проезд в общественном транспорте для вакцинированных граждан. Такую идею ранее подал депутат Госдумы Василий Власов.

Депутаты сошлись во мнении, что мотивировать население вакцинироваться нужно любыми возможными способами. Однако скидки на проезд могут сильно ударить по бюджету.

«Нельзя забывать, что транспортные расходы ложатся на муниципальный бюджет», — сказала Бессараб.

Гутенев добавил, что такие меры сложно будет осуществить в удаленных населенных пунктах. где транспортные услуги предоставляют частные компании.