Депутаты приняли во втором чтении законопроект о виноградарстве и виноделии
Нижняя палата парламента во втором чтении приняла законопроект, который регулирует сферу виноделия и виноградарства в стране. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сайт Госдумы.
По данным издания, законопроект подготовлен в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В документе представлены основные понятия в отрасли виноделия и виноградарства. Он закрепляет технологические правила производства вина и предусматривает особые требования к материалам, сырью и этикетке.
«Документ станет базовым для отрасли. Он призван создать условия для ее развития, а также производства качественной отечественной продукции из винограда и защиты населения от подделок», — говорится в сообщении.