Депутаты приняли во втором чтении законопроект о виноградарстве и виноделии

По данным издания, законопроект подготовлен в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В документе представлены основные понятия в отрасли виноделия и виноградарства. Он закрепляет технологические правила производства вина и предусматривает особые требования к материалам, сырью и этикетке.

«Документ станет базовым для отрасли. Он призван создать условия для ее развития, а также производства качественной отечественной продукции из винограда и защиты населения от подделок», — говорится в сообщении.