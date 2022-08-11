Депутаты Приморья направили обращение в Роспотребнадзор из-за недопустимых элементов в составе местного пломбира

Депутаты Законодательного Собрания Приморья направили обращение в Роспотребнадзор с требованием проверить мороженое у одного из местных изготовителей. По их словам, в продукте имеются недопустимые элементы. Об этом написал vostokmedia.com.

Как сообщили политики, местный производитель мороженого указывает на упаковке своего пломбира ГОСТ, но при изготовлении не придерживается его. Лабораторные исследования Центра гигиены и эпидемиологии показали, что в составе арсеньевского пломбира имеются недопустимые элементы, а именно растительные жиры, сообщил zr.media.

«По изложенной информации направили обращение в Роспотребнадзор. Это их полномочия. Конечно, надо брать продукцию на пробу, изучать, что там. Поэтому ждем результаты от компетентных специалистов», — отметила одна из депутатов.

Ранее СМИ Приморского края писали о жалобах, которые поступали от жителей в связи с плохим качеством молочной продукции ООО «Арсеньевский молочный комбинат».