Депутаты придумали, как дольщики квартир могут заработать на эскроу-счетах

Застройщики выступили резко против проекта, который, по их мнению, может способствовать удорожанию жилья из-за еще большего повышения кредитной ставки в виду того, что застройщики должны будут выплачивать еще и проценты с эскроу-счетов.

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Многие застройщики в таком случае могут счесть проект строительства жилья невыгодным, что приведет к снижению объемов строительства. Многие эксперты называют эту идею «популизмом».

Проект закона был вынесен на рассмотрение во вторник 26 ноября. Среди его авторов сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов, а также депутаты Ярослав Нилов и Алексей Диденко.

По их задумке проценты будут начисляться по средневзвешенной процентной ставке за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете эскроу и будут поступать на отдельный счет до востребования, то есть после завершения строительства и сдачи квартир.

С 1 июля 2019 года застройщики лишены возможности получать деньги дольщиков напрямую. Средства должны зачисляться на специальный банковский счет, а финансирование строительства должно происходить за счет кредитов.