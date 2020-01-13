Депутаты представили законопроект об отмене НДФЛ для малоимущих

Законопроект, который предполагает отмену подоходного налога для некоторых россиян, разработали депутаты Госдумы. От уплаты НДФЛ могут освободить тех, кто получает меньше двух минимальных размеров оплаты труда.

Авторами проекта закона выступили парламентарии от ЛДПР, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу одного из них, депутата Ярослава Нилова.

В документе указано, что платить НДФЛ не будут те россияне, чья зарплата не превышает 24 260 рублей. Инициатива, полагают депутаты, позволит существенно ускорить экономический рост. Кроме того, увеличится и покупательская способность населения.

Законопроект, заметили в пресс-службе Нилова, уже направлен для оценки премьер-министру Дмитрию Медведеву. Документ должны оценить в правительстве.

Отмену налога для малоимущих лиц, получающих зарплату ниже МРОТ, начали обсуждать с весны 2019 года. Положительно отнесся к предложению глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Поддержала идею и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Накануне Нового года стало известно, что в Кремле пока не сформировали позицию насчет отмены налога для россиян с низкими зарплатами.