Депутаты представили законопроект об отмене НДФЛ для малоимущих
Авторами проекта закона выступили парламентарии от ЛДПР, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу одного из них, депутата Ярослава Нилова.
В документе указано, что платить НДФЛ не будут те россияне, чья зарплата не превышает 24 260 рублей. Инициатива, полагают депутаты, позволит существенно ускорить экономический рост. Кроме того, увеличится и покупательская способность населения.
Законопроект, заметили в пресс-службе Нилова, уже направлен для оценки премьер-министру Дмитрию Медведеву. Документ должны оценить в правительстве.
Отмену налога для малоимущих лиц, получающих зарплату ниже МРОТ, начали обсуждать с весны 2019 года. Положительно отнесся к предложению глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Поддержала идею и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Накануне Нового года стало известно, что в Кремле пока не сформировали позицию насчет отмены налога для россиян с низкими зарплатами.