Депутаты предложили ужесточить наказание за продажу наркотиков в Сети

Предложение, которое Думе предстоит обсудить 2 декабря, внес зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов.

Медюрист объяснил, кому надо беспокоиться из-за расширения списка «аптечных наркотиков» Подробнее

По его словам сбыт наркотических веществ в интернете и даркнете отследить намного труднее, так как требуется напрямую искать человека, упаковавшего и реализовавшего наркотики. Помимо этого, в интернете больше сам объем продаж, а риск попасться органам очень маленький.

Было отмечено, что объем продажи наркотиков растет год от года, к тому же именно на территории России находится «крупнейшая интернет-площадка в мире по продаже наркотиков».

Ранее в Общественном совете при МВД продажу наркотиков через Сеть назвали «гиперпроблемой» России, а в Национальном антинаркотическом союзе предложили органам создать киберотделы для решения этой проблемы.