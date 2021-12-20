Депутаты предложили выплачивать по 10 тысяч рублей семьям с детьми

Депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о базовом доходе для семей с детьми. Они предложили выплачивать по 10 тысяч рублей каждому члену семьи.

Проект закона о базовом доходе опубликовали в думской электронной базе. Авторы инициативы предложили установить ежемесячные выплаты с 1 января 2022 года. Они также хотят добиться ежегодной индексации дохода.

«Указанная ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей, выплачиваемая в отношении детей, осуществляется в отношении каждого ребенка до достижения им возраста 18 лет», — сказано в документе.

Также в законопроекте уточняется, что родители или усыновители будут получать выплату до тех пор, пока ребенок не станет совершеннолетним. По 10 тысяч рублей будут выплачивать каждому члену семьи.

По словам депутатов, если предложенную меру поддержки одобрят, то она будет распространяться максимально на 60 миллионов человек. Общий объем максимально возможных расходов составит 7,2 миллиарда рублей в год.