Общество 07 апреля 2023, 11:24 Депутаты предложили выдавать дольщикам квартиры на этапе досрочного завершения строительства Госдума поддержала передачу дольщикам квартир при досрочном завершении строительства Сайт мэра и правительства Москвы

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Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Пахомов и Сергей Колунов предложили застройщикам быстрее передавать квартиры дольщикам при досрочном завершении работ. Эта мера должна уменьшить финансовую нагрузку на людей, которые вынуждены арендовать жилье в ожидании собственного.

Такое решение также должно сократить расходы застройщика. Идея может привести и к сдерживанию роста цены на квадратный метр. По словам Колунова, вероятно, в перспективе стоимость строительства жилья снизится.

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«Мы видим, что увеличивается число сделок с использованием эскроу-счетов и число граждан, которые хотят получить свое жилье раньше. Предлагаемые меры снизят финансовую нагрузку на граждан, поскольку им не придется арендовать жилье, а граждане, которые приобретали недвижимость для инвестирования, смогут раньше получать выгоду», — пояснил он.

Госдума в первом чтении одобрила этот законопроект. Документ вносит поправки в две статьи федерального закона № 214-ФЗ. Инициатива предусматривает определение максимально возможных штрафов для застройщиков в случае нарушения сроков строительства объектов, которые относятся к уникальным.

Данная норма устанавливает максимальный размер неустойки на уровне 5% от цены договора долевого участия в ситуации, когда сроки исполнения работ пострадали из-за санкционного давления. Речь идет об отказе зарубежных поставщиков исполнять обязательства по заключенным ранее договорам.